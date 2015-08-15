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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дайер 19
Шадли 45
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 78
Диуф 83
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
15 авг. 2015, 17:00 МСК
15.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
69
15
Дайер
Эрик Дайер
19'
19'
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
45'
45'
90
18
Кейн
Гарри Кейн
64
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Кэрролл
Том Кэрролл
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
20
Алли
Деле Алли
11
Ламела
Эрик Ламела
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
59
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
78'
78'
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
59
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
83'
83'
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
21
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
11
Хоселу
Хоселу