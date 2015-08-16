Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 31
Компани 79
Фернандиньо 85
3:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
16 авг. 2015, 18:00 МСК
16.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
93
11
Коларов
Александар Коларов
93
4
Компани
Венсан Компани
79'
79'
93
20
Мангала
Эльяким Мангала
93
3
Санья
Бакари Санья
93
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
77
25
Фернандиньо
Фернандиньо
85'
85'
93
42
Туре
Яя Туре
93
21
Сильва
Давид Сильва
93
15
Навас
Хесус Навас
65
16
Агуэро
Серхио Агуэро
31'
31'
83
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
8
Насри
Самир Насри
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
93
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
93
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
93
26
Терри
Джон Терри
46
2
Иванович
Бранислав Иванович
93
10
Азар
Эден Азар
93
7
Рамирес
Рамирес
63
21
Матич
Неманья Матич
93
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
93
22
Виллиан
Виллиан
78
19
Коста
Диего Коста
93
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
5
Зума
Курт Зума
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Фалькао
Радамель Фалькао