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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бентеке 25
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
17 авг. 2015, 22:00 МСК
17.08.2015, 22:00 МСК
понедельник
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
52
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
81
33
Айб
Джордон Айб
69
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
25'
25'
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
18
Морено
Альберто Морено
23
Джан
Эмре Джан
11
Фирмино
Роберто Фирмино
27
Ориги
Дивок Ориги
28
Ингс
Дэнни Ингс
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
7
Градель
Макс Градель
80
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
86
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
60
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
15
Смит
Адам Смит
14
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
24
Томлин
Ли Томлин