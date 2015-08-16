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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Уорд 28
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 16
Делэйни 55
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
16 авг. 2015, 15:30 МСК
16.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
21
МакКарти
Алекс МакКарти
93
6
Данн
Скотт Данн
93
2
Уорд
Джоэл Уорд
28'
28'
93
23
Суаре
Папе Суаре
93
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
55'
55'
93
4
Кабай
Йоан Кабай
93
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
93
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
80
7
Боласи
Янник Боласи
46
10
Уикхэм
Коннор Уикхэм
93
11
Заха
Вилфрид Заха
76
Запасные
7
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
27
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
93
18
Монреаль
Начо Монреаль
93
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
93
6
Косиельни
Лоран Косиельни
93
39
Бельерин
Эктор Бельерин
93
11
Озил
Месут Озил
83
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
93
34
Коклен
Франсис Коклен
64
19
Касорла
Санти Касорла
93
17
Санчес
Алексис Санчес
75
12
Жиру
Оливье Жиру
16'
16'
93
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
8
Артета
Микель Артета
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен