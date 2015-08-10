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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 7
Туре 23
Компани 59
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2015, 22:00 МСК
10.08.2015, 22:00 МСК
понедельник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
11
Брант
Крис Брант
90
6
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
46
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
9
Ламберт
Рики Ламберт
74
18
Бераино
Саидо Бераино
79
Запасные
0
Роуз
Джек Роуз
3
Ольссон
Йонас Ольссон
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
5
Якоб
Клаудио Якоб
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Идейе
Браун Идейе
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
59'
59'
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
75
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
7'
23'
7', 23'
80
21
Сильва
Давид Сильва
90
15
Навас
Хесус Навас
90
14
Бони
Вильфрид Бони
63
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
46
Денайе
Джейсон Денайе
8
Насри
Самир Насри
16
Агуэро
Серхио Агуэро
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо