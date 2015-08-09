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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 85
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
9 авг. 2015, 18:00 МСК
9.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
46
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
77
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
16
Адам
Чарли Адам
78
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
21
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
11
Хоселу
Хоселу
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
60
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
85'
85'
90
33
Айб
Джордон Айб
76
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
18
Морено
Альберто Морено
23
Джан
Эмре Джан
11
Фирмино
Роберто Фирмино
27
Ориги
Дивок Ориги
28
Ингс
Дэнни Ингс