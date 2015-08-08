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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Редмонд 69
1:3
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 39
Делэйни 49
Кабай 90
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
8 авг. 2015, 17:00 МСК
8.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Саймон Хупер
Саймон Хупер
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
80
27
Теттей
Александер Теттей
54
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
4
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
90
11
Брэди
Робби Брэди
90
9
Граббан
Льюис Граббан
54
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
24
Беннетт
Райан Беннетт
2
Уисдом
Андре Уисдом
36
О'Нил
Гари О'Нил
22
Редмонд
Натан Редмонд
69'
10
Джером
Кэмерон Джером
11
Хупер
Гари Хупер
Кристал Пэлас
мин
21
МакКарти
Алекс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
49'
49'
90
4
Кабай
Йоан Кабай
90'
90'
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
22
Матч
Джордон Матч
72
11
Заха
Вилфрид Заха
39'
39'
72
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
82
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
15
Йединак
Майл Йединак
7
Боласи
Янник Боласи
10
Уикхэм
Коннор Уикхэм
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
16
Гэйл
Дуайт Гэйл