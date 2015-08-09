Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сиссе 42
Вейналдум 48
2:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Пелле 24
Лонг 79
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
9 авг. 2015, 15:30 МСК
9.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
19
Айдара
Массадио Айдара
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
68
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
48'
48'
81
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
25
Обертан
Габриэль Обертан
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
42'
42'
75
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
2
Соареш
Седрик Соареш
46
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
10
Мане
Садио Мане
90
19
Пелле
Грациано Пелле
24'
24'
90
9
Родригес
Джей Родригес
65
Запасные
25
Газзанига
Пауло Газзанига
26
Колкер
Стивен Колкер
15
Мартина
Куко Мартина
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
28
Рид
Харрисон Рид
7
Лонг
Шейн Лонг
79'
20
Хуанми
Хуанми