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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Куяте 43
Сарате 58
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
9 авг. 2015, 15:30 МСК
9.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
67
11
Озил
Месут Озил
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
59
19
Касорла
Санти Касорла
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
8
Артета
Микель Артета
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Санчес
Алексис Санчес
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
8
Куяте
Шейку Куяте
43'
43'
90
33
Оксфорд
Рис Оксфорд
79
27
Пайет
Димитри Пайет
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
10
Сарате
Мауро Сарате
58'
58'
62
15
Сахо
Диафра Сахо
88
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
4
Нолан
Кевин Нолан
7
Джарвис
Мэттью Джарвис
23
Пойет
Диего Пойет
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
20
Майга
Модибо Майга