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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Оскар 23
Фернандес 29
2:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 28
Гомис 55
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
8 авг. 2015, 19:30 МСК
8.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
8
Оскар
Оскар
23'
23'
54
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
75
22
Виллиан
Виллиан
81
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
5
Зума
Курт Зума
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Рамирес
Рамирес
20
Мозес
Виктор Мозес
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
29'
29'
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
70
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
40
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
28'
28'
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
55'
55'
79
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
27
Табану
Франк Табану
24
Корк
Джек Корк
17
Эдер
Эдер