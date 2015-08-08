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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Уокер 21
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
8 авг. 2015, 14:45 МСК
8.08.2015, 14:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
80
18
Янг
Эшли Янг
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
60
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
7
Депай
Мемфис Депай
67
8
Мата
Хуан Мата
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
50
Джонстон
Сэм Джонстон
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
21
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
14
Чичарито
Чичарито
Тоттенхэм
мин
13
Ворм
Михел Ворм
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
21'
21'
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
69
15
Дайер
Эрик Дайер
77
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
53
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
1
Льорис
Уго Льорис
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Виммер
Кевин Виммер
9
Кэрролл
Том Кэрролл
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
20
Алли
Деле Алли
11
Ламела
Эрик Ламела