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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 23
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 57
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
13 мая 2015, 21:45 МСК
13.05.2015, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
94
12
Марсело
Марсело
94
4
Рамос
Серхио Рамос
94
2
Варан
Рафаэль Варан
94
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
94
7
Роналду
Криштиану Роналду
23'
23'
94
8
Кроос
Тони Кроос
94
23
Иско
Иско
94
10
Родригес
Хамес Родригес
94
11
Бэйл
Гарет Бэйл
94
9
Бензема
Карим Бензема
66
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
3
Пепе
Пепе
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
94
33
Эвра
Патрис Эвра
94
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
94
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
94
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
94
6
Погба
Поль Погба
89
21
Пирло
Андреа Пирло
79
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
94
23
Видаль
Артуро Видаль
94
10
Тевес
Карлос Тевес
94
9
Мората
Альваро Мората
57'
57'
84
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
15
Барцальи
Андреа Барцальи
20
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман