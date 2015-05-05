Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 9
Тевес 58
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 27
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
5 мая 2015, 21:45 МСК
5.05.2015, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
93
33
Эвра
Патрис Эвра
93
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
93
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
93
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
93
27
Стураро
Стефано Стураро
64
21
Пирло
Андреа Пирло
93
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
93
23
Видаль
Артуро Видаль
93
10
Тевес
Карлос Тевес
58'
58'
86
9
Мората
Альваро Мората
9'
9'
78
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
15
Барцальи
Андреа Барцальи
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
93
12
Марсело
Марсело
93
3
Пепе
Пепе
93
2
Варан
Рафаэль Варан
93
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
93
23
Иско
Иско
63
4
Рамос
Серхио Рамос
93
8
Кроос
Тони Кроос
93
10
Родригес
Хамес Родригес
93
11
Бэйл
Гарет Бэйл
86
7
Роналду
Криштиану Роналду
27'
27'
93
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
16
Силва
Лукас Силва
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе