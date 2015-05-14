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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Бакка 22
Карришу 27
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
14 мая 2015, 22:05 МСК
14.05.2015, 22:05 МСК
четверг
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
46
17
Хоакин
Хоакин
90
7
Писарро
Давид Писарро
90
20
Валеро
Борха Валеро
85
14
Фернандес
Матиас Фернандес
67
74
Салах
Мохамед Салах
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
10
Аквилани
Альберто Аквилани
5
Бадель
Милан Бадель
32
Лаццари
Андреа Лаццари
33
Гомес
Марио Гомес
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
27'
27'
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
20
Витоло
Витоло
73
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Банега
Эвер Банега
54
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
22'
22'
70
Запасные
13
Бету
Бету
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
12
Иборра
Висенте Иборра
17
Суарес
Денис Суарес
7
Гамейро
Кевин Гамейро