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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 50
Мертенс 65
2:2
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Клозе 71
Перишич 73
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
23 апр. 2015, 22:05 МСК
23.04.2015, 22:05 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
16
Место
Джандоменико Место
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
60
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
65'
65'
83
19
Лопес
Давид Лопес
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
68
7
Кальехон
Хосе Кальехон
50'
50'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
66
5
Клозе
Тимм Клозе
71'
71'
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
79
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
75
9
Перишич
Иван Перишич
73'
73'
90
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
2
Окс
Патрик Окс
4
Шефер
Марсель Шефер
24
Юнг
Себастьян Юнг
31
Кнохе
Робин Кнохе
30
Зегуйн
Пауль Зегуйн
12
Дост
Бас Дост