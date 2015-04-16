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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бендтнер 80
1:4
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 15
Гамшик 23
Гамшик 64
Габбиадини 77
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
16 апр. 2015, 22:05 МСК
16.04.2015, 22:05 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
8
Виейринья
Виейринья
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
17
Шюррле
Андре Шюррле
64
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
70
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
12
Дост
Бас Дост
57
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
15
Треш
Кристиан Треш
5
Клозе
Тимм Клозе
9
Перишич
Иван Перишич
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
80'
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
23'
64'
23', 64'
75
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
60
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
15'
15'
86
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
26
Кулибали
Калиду Кулибали
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
77'
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье