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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Киев
Ленс 35
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 90
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
16 апр. 2015, 22:05 МСК
16.04.2015, 22:05 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
94
5
Антунеш
Антунеш
23
34
Хачериди
Евгений Хачериди
94
6
Драгович
Александар Драгович
94
2
Данило Силва
Данило Силва
94
7
Ленс
Джермейн Ленс
35'
35'
94
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
67
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
94
29
Буяльский
Виталий Буяльский
78
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
94
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
94
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
24
Вида
Домагой Вида
20
Гусев
Олег Гусев
90
Бельханда
Юнес Бельханда
28
Чумак
Евгений Чумак
22
Кравец
Артем Кравец
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
94
28
Алонсо
Маркос Алонсо
94
2
Гонсало
Гонсало
94
15
Савич
Стефан Савич
94
40
Томович
Ненад Томович
94
17
Хоакин
Хоакин
67
14
Фернандес
Матиас Фернандес
94
20
Валеро
Борха Валеро
82
5
Бадель
Милан Бадель
94
74
Салах
Мохамед Салах
94
33
Гомес
Марио Гомес
76
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
72
Иличич
Йосип Иличич
30
Бабакар
Хума Бабакар
90'