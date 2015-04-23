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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Рондон 48
Халк 72
2:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Бакка 6
Гамейро 85
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
23 апр. 2015, 22:05 МСК
23.04.2015, 22:05 МСК
четверг
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
96
4
Кришито
Доменико Кришито
96
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
96
13
Нету
Луиш Нету
96
19
Смольников
Игорь Смольников
96
35
Данни
Данни
96
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
96
17
Шатов
Олег Шатов
96
28
Витсель
Аксель Витсель
96
7
Халк
Халк
72'
72'
96
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
48'
48'
83
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
33
Родич
Милан Родич
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
11
Кержаков
Александр Кержаков
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Севилья
мин
13
Бету
Бету
96
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
96
21
Пареха
Николас Пареха
21
6
Карришу
Даниэль Карришу
96
23
Коке
Коке
96
20
Витоло
Витоло
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
96
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
96
19
Банега
Эвер Банега
96
22
Видаль
Алейш Видаль
96
9
Бакка
Карлос Бакка
6'
6'
73
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
12
Иборра
Висенте Иборра
17
Суарес
Денис Суарес
7
Гамейро
Кевин Гамейро
85'