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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Бакка 73
Суарес 88
2:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Рязанцев 29
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
16 апр. 2015, 22:05 МСК
16.04.2015, 22:05 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
95
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
95
21
Пареха
Николас Пареха
95
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
95
23
Коке
Коке
46
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
95
12
Иборра
Висенте Иборра
46
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
95
19
Банега
Эвер Банега
95
22
Видаль
Алейш Видаль
95
7
Гамейро
Кевин Гамейро
63
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
25
Мбиа
Стефан Мбиа
17
Суарес
Денис Суарес
88'
20
Витоло
Витоло
9
Бакка
Карлос Бакка
73'
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
95
33
Родич
Милан Родич
64
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
95
24
Гарай
Эсекьель Гарай
95
13
Нету
Луиш Нету
95
2
Анюков
Александр Анюков
95
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
29'
29'
82
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
95
28
Витсель
Аксель Витсель
95
17
Шатов
Олег Шатов
75
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
95
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
57
Ходжаниязов
Джамалдин Ходжаниязов
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев