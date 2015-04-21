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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алькантара 14
Боатенг 22
Левандовски 27
Мюллер 36
Левандовски 40
Алонсо 88
6:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Порту
Порту
Мартинес 73
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
21 апр. 2015, 21:45 МСК
21.04.2015, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
93
18
Бернат
Хуан Бернат
93
17
Боатенг
Джером Боатенг
22'
22'
93
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
93
13
Рафинья
Рафинья
71
19
Гетце
Марио Гетце
85
21
Лам
Филипп Лам
93
3
Алонсо
Хаби Алонсо
88'
88'
93
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14'
14'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
36'
36'
93
9
Левандовски
Роберт Левандовски
27'
40'
27', 40'
93
Запасные
23
Рейна
Пепе Рейна
4
Данте
Данте
30
Вайзер
Митчелл Вайзер
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
20
Роде
Себастьян Роде
16
Гаудино
Джанлука Гаудино
14
Писарро
Клаудио Писарро
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
93
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
93
5
Маркано
Иван Маркано
93
4
Майкон
Майкон
93
13
Рейес
Диего Рейес
32
8
Браими
Ясин Браими
66
6
Каземиро
Каземиро
93
30
Торрес
Оливер Торрес
93
16
Эррера
Эктор Эррера
93
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
46
9
Мартинес
Джексон Мартинес
73'
73'
93
Запасные
1
Элтон
Элтон
21
Перейра
Рикарду Перейра
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
99
Абубакар
Венсан Абубакар
17
Эрнани
Эрнани