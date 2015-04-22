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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
22 апр. 2015, 21:45 МСК
22.04.2015, 21:45 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
94
3
Курзава
Лайвен Курзава
94
24
Раджи
Андреа Раджи
94
5
Абденнур
Аймен Абденнур
94
2
Фабиньо
Фабиньо
94
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
87
28
Тулалан
Жереми Тулалан
46
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
94
8
Моутинью
Жоао Моутинью
94
15
Силва
Бернарду Силва
94
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
75
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
13
Уоллес
Уоллес
7
Дирар
Набиль Дирар
10
Бербатов
Димитар Бербатов
18
Жермен
Валере Жермен
12
Карвальо
Матеус Карвальо
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
94
33
Эвра
Патрис Эвра
89
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
94
15
Барцальи
Андреа Барцальи
94
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
94
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
94
21
Пирло
Андреа Пирло
94
23
Видаль
Артуро Видаль
77
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
94
10
Тевес
Карлос Тевес
94
9
Мората
Альваро Мората
69
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
20
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
32
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте