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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Чичарито 88
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
22 апр. 2015, 21:45 МСК
22.04.2015, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
95
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Рамос
Серхио Рамос
95
2
Варан
Рафаэль Варан
95
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
95
7
Роналду
Криштиану Роналду
95
3
Пепе
Пепе
95
8
Кроос
Тони Кроос
95
10
Родригес
Хамес Родригес
95
23
Иско
Иско
90
14
Чичарито
Чичарито
88'
88'
90
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
18
Начо
Начо
6
Хедира
Сами Хедира
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
16
Силва
Лукас Силва
20
Хесе
Хесе
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
95
18
Гамес
Хесус Гамес
95
2
Годин
Диего Годин
95
23
Миранда
Жоао Миранда
95
20
Хуанфран
Хуанфран
95
17
Ньигес
Сауль Ньигес
46
5
Тиагу
Тиагу
85
6
Коке
Коке
95
10
Туран
Арда Туран
95
9
Манджукич
Марио Манджукич
95
7
Гризманн
Антуан Гризманн
64
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
14
Габи
Габи
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
11
Хименес
Рауль Хименес