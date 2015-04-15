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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
Куарежма 3
Куарежма 10
Мартинес 65
3:1
прошлый матч 1 : 6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алькантара 28
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
15 апр. 2015, 21:45 МСК
15.04.2015, 21:45 МСК
среда
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
94
26
Сандро
Алекс Сандро
94
4
Майкон
Майкон
94
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
94
2
Данило
Данило
94
8
Браими
Ясин Браими
80
6
Каземиро
Каземиро
94
30
Торрес
Оливер Торрес
75
16
Эррера
Эктор Эррера
94
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
10'
3'
10'
3'
84
9
Мартинес
Джексон Мартинес
65'
65'
94
Запасные
1
Элтон
Элтон
13
Рейес
Диего Рейес
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
99
Абубакар
Венсан Абубакар
17
Эрнани
Эрнани
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
94
18
Бернат
Хуан Бернат
94
17
Боатенг
Джером Боатенг
94
4
Данте
Данте
94
13
Рафинья
Рафинья
94
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
28'
28'
94
21
Лам
Филипп Лам
94
3
Алонсо
Хаби Алонсо
73
19
Гетце
Марио Гетце
56
25
Мюллер
Томас Мюллер
94
9
Левандовски
Роберт Левандовски
94
Запасные
33
Лучич
Иван Лучич
23
Рейна
Пепе Рейна
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
30
Вайзер
Митчелл Вайзер
20
Роде
Себастьян Роде
16
Гаудино
Джанлука Гаудино
14
Писарро
Клаудио Писарро