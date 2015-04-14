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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Видаль 57
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
14 апр. 2015, 21:45 МСК
14.04.2015, 21:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
93
33
Эвра
Патрис Эвра
93
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
93
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
93
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
93
21
Пирло
Андреа Пирло
74
23
Видаль
Артуро Видаль
57'
57'
93
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
93
37
Перейра
Роберто Перейра
87
10
Тевес
Карлос Тевес
93
9
Мората
Альваро Мората
82
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
15
Барцальи
Андреа Барцальи
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
27
Стураро
Стефано Стураро
32
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
93
3
Курзава
Лайвен Курзава
93
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
93
5
Абденнур
Аймен Абденнур
93
24
Раджи
Андреа Раджи
70
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
93
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
93
2
Фабиньо
Фабиньо
93
8
Моутинью
Жоао Моутинью
93
7
Дирар
Набиль Дирар
52
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
86
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
13
Уоллес
Уоллес
15
Силва
Бернарду Силва
10
Бербатов
Димитар Бербатов
18
Жермен
Валере Жермен
12
Карвальо
Матеус Карвальо