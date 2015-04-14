Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
14 апр. 2015, 21:45 МСК
14.04.2015, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
94
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
94
2
Годин
Диего Годин
94
23
Миранда
Жоао Миранда
94
20
Хуанфран
Хуанфран
94
6
Коке
Коке
83
4
Суарес
Марио Суарес
94
14
Габи
Габи
94
10
Туран
Арда Туран
94
9
Манджукич
Марио Манджукич
94
7
Гризманн
Антуан Гризманн
77
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
5
Тиагу
Тиагу
17
Ньигес
Сауль Ньигес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
94
12
Марсело
Марсело
94
4
Рамос
Серхио Рамос
94
2
Варан
Рафаэль Варан
94
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
85
7
Роналду
Криштиану Роналду
94
8
Кроос
Тони Кроос
94
19
Модрич
Лука Модрич
94
10
Родригес
Хамес Родригес
94
11
Бэйл
Гарет Бэйл
94
9
Бензема
Карим Бензема
75
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
3
Пепе
Пепе
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
6
Хедира
Сами Хедира
23
Иско
Иско
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
20
Хесе
Хесе