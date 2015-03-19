Матч завершен
Рома
Рим
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 9
Алонсо 18
Басанта 21
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
19 марта 2015, 21:00 МСК
19.03.2015, 21:00 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
27
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
58
44
Манолас
Костас Манолас
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
44
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
3
Коул
Эшли Коул
23
Астори
Давиде Астори
32
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
53
Верде
Даниэле Верде
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
18'
18'
90
2
Гонсало
Гонсало
9'
9'
90
15
Савич
Стефан Савич
41
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
21'
21'
90
17
Хоакин
Хоакин
90
20
Валеро
Борха Валеро
79
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
63
74
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
72
Иличич
Йосип Иличич
33
Гомес
Марио Гомес