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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 17
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Рома
Рим
Кейта 77
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 23:05 МСК
12.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
17
Хоакин
Хоакин
90
20
Валеро
Борха Валеро
72
7
Писарро
Давид Писарро
45
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
17'
17'
81
74
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Фернандес
Матиас Фернандес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
26
25
Холебас
Хосе Холебас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
77'
77'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
22
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90
8
Льяич
Адем Льяич
75
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
3
Коул
Эшли Коул
23
Астори
Давиде Астори
15
Пьянич
Миралем Пьянич
27
Жервиньо
Жервиньо
88
Думбия
Сейду Думбия
53
Верде
Даниэле Верде