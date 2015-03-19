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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Мотта 48
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
де Суттер 61
Болинголи-Мбомбо 80
Болинголи-Мбомбо 90
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
19 марта 2015, 23:05 МСК
19.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
48'
48'
90
44
Опаре
Даниэль Опаре
71
19
Франко
Педро Франко
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
10
Шахан
Олкай Шахан
90
9
Ба
Демба Ба
90
11
Пектемек
Мустафа Пектемек
74
Запасные
1
Генен
Дженк Генен
22
Гулум
Эрсан Гулум
33
Нукан
Атындж Нукан
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
60
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Менье
Тома Менье
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
де Суттер
Том де Суттер
61'
61'
81
22
Искьердо
Хосе Искьердо
65
Запасные
33
Кужович
Владан Кужович
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
80', 90'
5
Сильва
Франсиско Сильва
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
42
Сторм
Никола Сторм
58
Уларе
Обби Уларе
55
Диркс
Тюр Диркс