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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
де Суттер 62
Рафаэлов 79
2:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Торе 46
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 21:00 МСК
12.03.2015, 21:00 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
61
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Менье
Тома Менье
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
46
3
Симонс
Тимми Симонс
90
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
79'
79'
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
де Суттер
Том де Суттер
62'
62'
87
Запасные
0
Кужович
Владан Кужович
0
Сильва
Франсиско Сильва
0
Ройтен
Янник Ройтен
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
0
Сторм
Никола Сторм
58
Уларе
Обби Уларе
55
Диркс
Тюр Диркс
Бешикташ
мин
0
Куртулуш
Сердар Куртулуш
90
0
Генен
Дженк Генен
90
0
Гулум
Эрсан Гулум
90
0
Опаре
Даниэль Опаре
90
0
Уйсал
Неджип Уйсал
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Кавлак
Вели Кавлак
90
0
Торе
Гекхан Торе
46'
46'
90
0
Шахан
Олкай Шахан
83
0
Озякуп
Огужан Озякуп
72
0
Ба
Демба Ба
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
33
Нукан
Атындж Нукан
19
Франко
Педро Франко
31
Мотта
Рамон Мотта
0
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
11
Пектемек
Мустафа Пектемек