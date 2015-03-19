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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
19 марта 2015, 20:00 МСК
19.03.2015, 20:00 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
94
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
84
4
Самба
Кристофер Самба
94
15
Губочан
Томаш Губочан
94
25
Козлов
Алексей Козлов
94
18
Жирков
Юрий Жирков
94
6
Ванкер
Вильям Ванкер
94
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
94
7
Джуджак
Балаж Джуджак
94
22
Кураньи
Кевин Кураньи
94
9
Кокорин
Александр Кокорин
94
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Дуглас
Франку Дуглас
81
Данилкин
Егор Данилкин
11
Ионов
Алексей Ионов
8
Юсупов
Артур Юсупов
88
Ташаев
Александр Ташаев
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
94
31
Гулам
Фаузи Гулам
94
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
94
5
Бритос
Мигель Бритос
94
11
Маджо
Кристиан Маджо
94
14
Мертенс
Дрис Мертенс
63
19
Лопес
Давид Лопес
94
8
Жоржиньо
Жоржиньо
94
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
94
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
80
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
18
Суньига
Камило Суньига
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
91
Сапата
Дуван Сапата