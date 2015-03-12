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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 25
Игуаин 31
Игуаин 55
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Динамо
Москва
Кураньи 2
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 23:05 МСК
12.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
93
31
Гулам
Фаузи Гулам
93
5
Бритос
Мигель Бритос
93
26
Кулибали
Калиду Кулибали
8
4
Энрике
Энрике
93
14
Мертенс
Дрис Мертенс
93
88
Инлер
Гекхан Инлер
93
8
Жоржиньо
Жоржиньо
93
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
82
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
25'
55'
31'
25', 55'
31'
93
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
18
Суньига
Камило Суньига
17
Гамшик
Марек Гамшик
16
Место
Джандоменико Место
19
Лопес
Давид Лопес
91
Сапата
Дуван Сапата
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
93
18
Жирков
Юрий Жирков
93
4
Самба
Кристофер Самба
93
15
Губочан
Томаш Губочан
93
25
Козлов
Алексей Козлов
93
7
Джуджак
Балаж Джуджак
90
6
Ванкер
Вильям Ванкер
93
47
Зобнин
Роман Зобнин
93
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
72
22
Кураньи
Кевин Кураньи
2'
2'
61
9
Кокорин
Александр Кокорин
93
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Дуглас
Франку Дуглас
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
11
Ионов
Алексей Ионов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев