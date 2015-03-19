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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 69
Суарес 83
2:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Дос Сантос 73
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
19 марта 2015, 23:05 МСК
19.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
12
Иборра
Висенте Иборра
69'
69'
80
20
Витоло
Витоло
90
22
Видаль
Алейш Видаль
75
7
Гамейро
Кевин Гамейро
65
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
3
Наварро
Фернандо Наварро
23
Коке
Коке
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
17
Суарес
Денис Суарес
83'
14
Аспас
Яго Аспас
9
Бакка
Карлос Бакка
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
24
Байи
Эрик Байи
90
6
Джонатан
Джонатан
90
4
Пина
Томас Пина
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
8
Уче
Икечукву Уче
46
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
70
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
85
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
3
Йокич
Боян Йокич
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
19
Гомес
Мойзес Гомес
26
Маркос
Cерхио Маркос
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
73'
23
Морено
Жерар Морено