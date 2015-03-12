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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Вьетто 48
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Витоло 1
Мбиа 26
Гамейро 50
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 23:05 МСК
12.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
84
18
Коста
Хауме Коста
90
24
Байи
Эрик Байи
90
6
Джонатан
Джонатан
90
17
Черышев
Денис Черышев
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Гомес
Мойзес Гомес
46
8
Уче
Икечукву Уче
68
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
48'
48'
90
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
3
Йокич
Боян Йокич
22
Рукавина
Антонио Рукавина
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
26
Маркос
Cерхио Маркос
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
23
Морено
Жерар Морено
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
26'
26'
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
12
Иборра
Висенте Иборра
75
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
1'
1'
78
22
Видаль
Алейш Видаль
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
50'
50'
64
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
3
Наварро
Фернандо Наварро
23
Коке
Коке
19
Банега
Эвер Банега
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
14
Аспас
Яго Аспас
9
Бакка
Карлос Бакка