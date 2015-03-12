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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 28
Де Брюйне 62
Де Брюйне 75
3:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 6
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 21:00 МСК
12.03.2015, 21:00 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
94
34
Родригес
Рикардо Родригес
94
25
Налдо
Налдо
28'
28'
94
31
Кнохе
Робин Кнохе
94
8
Виейринья
Виейринья
86
17
Шюррле
Андре Шюррле
46
22
Густаво
Луис Густаво
94
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
94
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
62'
75'
62', 75'
94
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
94
12
Дост
Бас Дост
69
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
15
Треш
Кристиан Треш
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Клозе
Тимм Клозе
9
Перишич
Иван Перишич
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
94
3
Сантон
Давиде Сантон
80
23
Раноккия
Андреа Раноккия
94
5
Жуан
Жуан
94
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
94
88
Эрнанес
Эрнанес
58
13
Гуарин
Фреди Гуарин
94
91
Шакири
Джердан Шакири
81
18
Медель
Гари Медель
94
8
Паласио
Родриго Паласио
6'
6'
94
9
Икарди
Мауро Икарди
94
Запасные
1
Ханданович
Самир Ханданович
15
Видич
Неманья Видич
6
Андреолли
Марко Андреолли
22
Додо
Додо
17
Кузманович
Здравко Кузманович
10
Ковачич
Матео Ковачич
28
Пушкаш
Георге Пушкаш