Матч завершен
Торино
Турин
Глик 90
1:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
19 марта 2015, 23:05 МСК
19.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
96
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
82
24
Моретти
Эмилиано Моретти
96
25
Глик
Камиль Глик
90'
90'
96
19
Максимович
Никола Максимович
96
36
Дармиан
Маттео Дармиан
96
14
Гацци
Алессандро Гацци
96
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
75
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
64
11
Лопес
Макси Лопес
96
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
96
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
96
4
Кришито
Доменико Кришито
96
24
Гарай
Эсекьель Гарай
96
13
Нету
Луиш Нету
96
19
Смольников
Игорь Смольников
96
35
Данни
Данни
87
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
96
17
Шатов
Олег Шатов
81
28
Витсель
Аксель Витсель
96
7
Халк
Халк
96
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
96
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
58
Зуев
Илья Зуев
33
Родич
Милан Родич
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев