Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Витсель 38
Кришито 53
2:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Торино
Турин
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 20:00 МСК
12.03.2015, 20:00 МСК
четверг
Мануэль Де Соуза
Мануэль Де Соуза
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
93
4
Кришито
Доменико Кришито
53'
53'
93
24
Гарай
Эсекьель Гарай
93
13
Нету
Луиш Нету
93
19
Смольников
Игорь Смольников
93
35
Данни
Данни
93
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
93
17
Шатов
Олег Шатов
80
28
Витсель
Аксель Витсель
38'
38'
89
7
Халк
Халк
93
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
93
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
58
Зуев
Илья Зуев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
93
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
93
24
Моретти
Эмилиано Моретти
93
25
Глик
Камиль Глик
93
19
Максимович
Никола Максимович
93
36
Дармиан
Маттео Дармиан
93
14
Гацци
Алессандро Гацци
93
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
93
94
Бенасси
Марко Бенасси
93
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
73
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
33
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
11
Лопес
Макси Лопес
22
Амаури
Амаури