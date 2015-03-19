Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 20
Теодорчик 33
Велозу 35
Гусев 55
Антунеш 75
5:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 28
Ягиелка 81
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
19 марта 2015, 21:00 МСК
19.03.2015, 21:00 МСК
четверг
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
94
5
Антунеш
Антунеш
75'
75'
94
34
Хачериди
Евгений Хачериди
94
6
Драгович
Александар Драгович
94
2
Данило Силва
Данило Силва
94
20
Гусев
Олег Гусев
55'
55'
89
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
63
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
94
4
Велозу
Мигель Велозу
35'
35'
94
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
20'
20'
94
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
33'
33'
73
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
26
Бурда
Никита Бурда
19
Гармаш
Денис Гармаш
45
Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
29
Буяльский
Виталий Буяльский
22
Кравец
Артем Кравец
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
94
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
94
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
81'
81'
94
30
Алькарас
Антолин Алькарас
94
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
94
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
63
18
Бэрри
Гарет Бэрри
94
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
76
17
Баркли
Росс Баркли
94
27
Атсу
Кристиан Атсу
64
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
28'
28'
94
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
26
Стоунс
Джон Стоунс
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
9
Коне
Аруна Коне