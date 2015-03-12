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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Нейсмит 38
Лукаку 81
2:1
прошлый матч 2 : 5
Матч завершен
Динамо
Киев
Гусев 14
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
12 марта 2015, 23:05 МСК
12.03.2015, 23:05 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
93
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
93
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
93
30
Алькарас
Антолин Алькарас
93
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
93
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
38'
38'
93
18
Бэрри
Гарет Бэрри
93
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
93
17
Баркли
Росс Баркли
74
11
Миральяс
Кевин Миральяс
63
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
81'
81'
93
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
27
Браунинг
Таяс Браунинг
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
9
Коне
Аруна Коне
27
Атсу
Кристиан Атсу
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
93
5
Антунеш
Антунеш
93
6
Драгович
Александар Драгович
93
2
Данило Силва
Данило Силва
93
24
Вида
Домагой Вида
93
20
Гусев
Олег Гусев
14'
14'
76
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
93
29
Буяльский
Виталий Буяльский
68
4
Велозу
Мигель Велозу
83
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
93
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
93
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
34
Хачериди
Евгений Хачериди
19
Гармаш
Денис Гармаш
45
Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
28
Чумак
Евгений Чумак
22
Кравец
Артем Кравец
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик