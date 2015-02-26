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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Гуарин 88
1:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 21:00 МСК
26.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
3
Сантон
Давиде Сантон
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
81
13
Гуарин
Фреди Гуарин
88'
88'
90
91
Шакири
Джердан Шакири
90
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
80
8
Паласио
Родриго Паласио
89
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
1
Ханданович
Самир Ханданович
15
Видич
Неманья Видич
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
17
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Оби
Жоэль Оби
10
Ковачич
Матео Ковачич
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
22
Денайе
Джейсон Денайе
90
8
Браун
Скотт Браун
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
40
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
78
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
60
Гуидетти
Джон Гуидетти
59
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
32
Вакасо
Мубарак Вакасо
49
Форрест
Джеймс Форрест
15
Коммонс
Крис Коммонс
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
10
Стоукс
Энтони Стоукс