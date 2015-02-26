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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гомес 54
Салах 71
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 21:00 МСК
26.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
57
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
17
Хоакин
Хоакин
84
7
Писарро
Давид Писарро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
25
33
Гомес
Марио Гомес
54'
54'
90
74
Салах
Мохамед Салах
71'
71'
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
2
Гонсало
Гонсало
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
10
Аквилани
Альберто Аквилани
72
Иличич
Йосип Иличич
30
Бабакар
Хума Бабакар
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
21
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
75
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
25
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
22
Шадли
Насер Шадли
63
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
63
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
3
Роуз
Дэнни Роуз
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
8
Паулиньо
Паулиньо
18
Кейн
Гарри Кейн