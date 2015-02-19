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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сольдадо 6
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Басанта 36
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 23:05 МСК
19.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
74
22
Шадли
Насер Шадли
66
8
Паулиньо
Паулиньо
84
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
6'
6'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
19
Дембеле
Мусса Дембеле
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
15
Дайер
Эрик Дайер
18
Кейн
Гарри Кейн
11
Ламела
Эрик Ламела
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
66
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
36'
36'
90
17
Хоакин
Хоакин
90
20
Валеро
Борха Валеро
79
7
Писарро
Давид Писарро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
33
Гомес
Марио Гомес
85
74
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Нето
Нето
4
Ричардс
Майка Ричардс
28
Алонсо
Маркос Алонсо
87
Аквилани
Альберто Аквилани
5
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
30
Бабакар
Хума Бабакар