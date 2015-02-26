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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Арслан 72
1:0
( 5 : 4)
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 21:00 МСК
26.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
1
Генен
Дженк Генен
90
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
90
44
Опаре
Даниэль Опаре
90
19
Франко
Педро Франко
90
24
Соса
Хосе Соса
61
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
10
Шахан
Олкай Шахан
108
9
Ба
Демба Ба
90
Запасные
41
Фидайео
Энес Фидайео
33
Нукан
Атындж Нукан
25
Борал
Угур Борал
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
72'
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
11
Пектемек
Мустафа Пектемек
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
4
Туре
Коло Туре
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
24
Аллен
Джо Аллен
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
108
45
Балотелли
Марио Балотелли
82
33
Айб
Джордон Айб
76
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
49
Уильямс
Джордан Уильямс
20
Лаллана
Адам Лаллана
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
29
Борини
Фабио Борини
9
Ламберт
Рики Ламберт