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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Балотелли 85
1:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 23:05 МСК
19.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
23
Лаллана
Адам Лаллана
77
33
Айб
Джордон Айб
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
24
Аллен
Джо Аллен
63
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
63
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
6
Ловрен
Деян Ловрен
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
45
Балотелли
Марио Балотелли
85'
29
Борини
Фабио Борини
9
Ламберт
Рики Ламберт
Бешикташ
мин
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
90
1
Генен
Дженк Генен
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
19
Франко
Педро Франко
90
24
Соса
Хосе Соса
60
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
10
Шахан
Олкай Шахан
72
9
Ба
Демба Ба
90
Запасные
44
Опаре
Даниэль Опаре
20
Уйсал
Неджип Уйсал
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
11
Пектемек
Мустафа Пектемек