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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Рондон 29
Халк 48
Рондон 67
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 20:00 МСК
26.02.2015, 20:00 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
92
2
Анюков
Александр Анюков
92
24
Гарай
Эсекьель Гарай
92
13
Нету
Луиш Нету
92
19
Смольников
Игорь Смольников
92
35
Данни
Данни
81
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
92
17
Шатов
Олег Шатов
92
28
Витсель
Аксель Витсель
72
7
Халк
Халк
48'
48'
85
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
29'
67'
29', 67'
92
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
4
Кришито
Доменико Кришито
58
Зуев
Илья Зуев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
92
15
Виллемс
Йетро Виллемс
92
5
Брума
Джеффри Брума
92
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
92
20
Бренет
Джошуа Бренет
69
7
Депай
Мемфис Депай
92
6
Махер
Адам Махер
92
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
80
10
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
92
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
63
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
92
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
28
Тамата
Абель Тамата
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
30
де Вейс
Йорди де Вейс
27
Хильмарк
Оскар Хильмарк
23
Влут
Рай Влут
17
Локадия
Юрген Локадия