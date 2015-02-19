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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 64
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 21:00 МСК
19.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
95
15
Виллемс
Йетро Виллемс
95
5
Брума
Джеффри Брума
95
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
95
4
Ариас
Сантьяго Ариас
74
7
Депай
Мемфис Депай
95
27
Хильмарк
Оскар Хильмарк
86
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
95
10
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
95
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
73
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
95
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
20
Бренет
Джошуа Бренет
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
6
Махер
Адам Махер
24
Ритцмайер
Марсель Ритцмайер
23
Влут
Рай Влут
17
Локадия
Юрген Локадия
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
95
4
Кришито
Доменико Кришито
95
24
Гарай
Эсекьель Гарай
95
13
Нету
Луиш Нету
95
19
Смольников
Игорь Смольников
95
35
Данни
Данни
95
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
95
17
Шатов
Олег Шатов
95
28
Витсель
Аксель Витсель
86
7
Халк
Халк
64'
64'
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
76
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
2
Анюков
Александр Анюков
58
Зуев
Илья Зуев
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец