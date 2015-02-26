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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Ману 57
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Рома
Рим
Льяич 45
Жервиньо 60
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 23:05 МСК
26.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
93
18
Нелом
Микел Нелом
93
5
Конголо
Теренс Конголо
93
22
ван Бик
Свен ван Бик
93
23
Булахруз
Халид Булахруз
56
21
Вилена
Тонни Вилена
84
6
Класи
Йорди Класи
93
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
93
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
93
28
Торнстра
Йенс Торнстра
93
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
29
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
4
Матейсен
Йорис Матейсен
25
Вауденберг
Лукас Вауденберг
26
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
94
Ачахбар
Анасс Ачахбар
17
Ману
Элвис Ману
57'
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
93
25
Холебас
Хосе Холебас
93
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
93
35
Торосидис
Василис Торосидис
93
44
Манолас
Костас Манолас
93
27
Жервиньо
Жервиньо
60'
60'
93
20
Кейта
Сейду Кейта
93
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
93
15
Пьянич
Миралем Пьянич
73
8
Льяич
Адем Льяич
45'
45'
73
10
Тотти
Франческо Тотти
82
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
3
Коул
Эшли Коул
24
Астори
Давиде Астори
4
Наингголан
Раджа Наингголан
32
Паредес
Леандро Паредес
7
Итурбе
Хуан Итурбе
88
Верде
Даниэле Верде