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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Жервиньо 21
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Казим-Ричардс 55
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 21:00 МСК
19.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Составы
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
27
Жервиньо
Жервиньо
21'
21'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
65
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
53
Верде
Даниэле Верде
75
10
Тотти
Франческо Тотти
65
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
23
Астори
Давиде Астори
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
20
Кейта
Сейду Кейта
32
Паредес
Леандро Паредес
88
Думбия
Сейду Думбия
8
Льяич
Адем Льяич
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
23
Булахруз
Халид Булахруз
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
2
Уилкшир
Люк Уилкшир
29
21
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Класи
Йорди Класи
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
10
Иммерс
Лекс Иммерс
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
55'
55'
90
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
4
Матейсен
Йорис Матейсен
25
Вауденберг
Лукас Вауденберг
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
94
Ачахбар
Анасс Ачахбар