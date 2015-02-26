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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Джуричин 18
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Вьетто 33
Вьетто 76
Дос Сантос 79
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 21:00 МСК
26.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Кенн Хансен
Кенн Хансен
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
9
Джуричин
Марко Джуричин
18'
18'
84
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
41
Лаймер
Конрад Лаймер
70
18
Минамино
Такуми Минамино
46
26
Сориано
Хонатан Сориано
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
45
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
14
Бериша
Валон Бериша
77
Бруно
Массимо Бруно
37
Лазаро
Валентино Лазаро
11
Пирес
Фелипе Пирес
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
18
Коста
Хауме Коста
90
6
Джонатан
Джонатан
90
4
Пина
Томас Пина
86
17
Черышев
Денис Черышев
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
8
Уче
Икечукву Уче
69
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
33'
76'
33', 76'
81
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
32
Байи
Эрик Байи
19
Гомес
Мойзес Гомес
26
Маркос
Cерхио Маркос
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
79'
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
23
Морено
Жерар Морено