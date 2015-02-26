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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Де Гузман 19
1:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 23:05 МСК
26.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
4
Энрике
Энрике
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
16
Место
Джандоменико Место
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
19'
19'
69
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
63
7
Кальехон
Хосе Кальехон
77
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
26
Кулибали
Калиду Кулибали
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
17
Гамшик
Марек Гамшик
19
Лопес
Давид Лопес
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата
Трабзонспор
мин
68
Доган
Исхак Доган
90
12
Арикан
Хакан Арикан
90
10
Хурмаджи
Эзер Хурмаджи
90
6
Меджани
Карл Меджани
90
4
Демир
Айкут Демир
90
3
Босингва
Жозе Босингва
90
10
Зенгин
Эркан Зенгин
84
66
Атик
Фатих Атик
77
38
Дурсун
Салих Дурсун
88
8
Экичи
Мехмет Экичи
90
7
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
13
Демир
Ибрахим Демир
61
Явру
Зеки Явру
77
Низам
Муса Низам
11
Констан
Кевин Констан
20
Айдогду
Сонер Айдогду
9
Йилмаз
Сефа Йилмаз