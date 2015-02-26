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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
0:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Милик 11
Виргевер 13
Милик 43
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 21:00 МСК
26.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Легия
мин
16
Масловски
Михал Масловски
72
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
2
Жуниор
Досса Жуниор
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
21
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
6
Гильерме
Гильерме
90
70
Са
Орланду Са
60
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
33
Жиро
Михал Жиро
60
Запасные
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
15
Астис
Иньяки Астис
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
23
Пинту
Элиу Пинту
8
Дуда
Ондрей Дуда
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Косецки
Якуб Косецки
Аякс
мин
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
13'
13'
90
5
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
72
25
Сереро
Тхулани Сереро
90
18
Классен
Дэви Классен
46
36
Базур
Рихедли Базур
90
19
Милик
Аркадиуш Милик
11'
43'
11', 43'
90
43
Кишна
Рикардо Кишна
79
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
42
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
20
Шоне
Лассе Шоне
16
Андерсен
Лукас Андерсен